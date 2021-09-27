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Canan Ergüder'den yeni fotoğraf!

Canan Ergüder'den yeni fotoğraf!

Meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder'den yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından eşi Kenan Ece ile birlikte olduğu bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Magazin / 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:10
Canan Ergüder'den yeni fotoğraf!

Geçtiğimiz mart ayında meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder, tedavi sürecine başlamış ve o dönem rol aldı 'Menajerimi Ara' adlı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

'İYİLEŞECEĞİM'
Ünlü oyuncu, 'Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim' mesajını paylaşmıştı.

Ameliyat olan ve setlere ara veren oyuncu, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen 'Sadan Hanım' adlı belgesel filmde, Alzheimer hastası Sadan Ünüvar'ı canlandırmıştı.



SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Geçtiğimiz hafta 'Sadan Hanım' filminin galasında yeni imajıyla ile objektiflerin karşısına çıkan Canan Ergüder, sağlık durumuyla ilgili sorulara yanıt vermişti.

Kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile mutlu bir evlilik sürdüren Ergüder, 'Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti. Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere' ifadelerini kullanmıştı.


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