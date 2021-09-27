Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Bülent Ersoy'a yayında alkol testi!

Bülent Ersoy'a yayında alkol testi!

Eğlence ve müzik programı Benzemez Kimse Bize'ye konuk olan oyuncu Şafak Sezer, geçen haftaki bölümde Bülent Ersoy'un alkollü olduğu iddialarına gönderme yapmak amacıyla alkolmetreyle geldi.

Magazin / 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:07
Bülent Ersoy'a yayında alkol testi!

Sunuculuğunu Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy ve ses sanatçısı, bestecisi Mustafa Keser'in üstlendiği ''Benzemez Kimse Bize'' adlı eğlence ve müzik programının ilk bölümünde, Ersoy'un konuşması ve davranışları, sosyal medyada alkol kullandığı yönünde yorumlara neden oldu.

Son bölümünde ise oyuncu Şafak Sezer, Diva'ya büyük bir sürpriz yaptı.

Sezer, canlı yayında Diva'ya alkolmetre üfletirken ortaya enteresan görüntüler çıktı.

ALKOL TESTİ YAPTI
Benzemez Kimse Bize'nin yeni bölümünde ise Şafak Sezer geçen haftaki olaya gönderme olarak Ersoy'a alkolmetre üfletti. İlginç anların yaşandığı programda izleyici, eğlenceli vakit geçirdi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar