Bülent Ersoy'a yayında alkol testi!

Sunuculuğunu Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy ve ses sanatçısı, bestecisi Mustafa Keser'in üstlendiği ''Benzemez Kimse Bize'' adlı eğlence ve müzik programının ilk bölümünde, Ersoy'un konuşması ve davranışları, sosyal medyada alkol kullandığı yönünde yorumlara neden oldu.



Son bölümünde ise oyuncu Şafak Sezer, Diva'ya büyük bir sürpriz yaptı.



Sezer, canlı yayında Diva'ya alkolmetre üfletirken ortaya enteresan görüntüler çıktı.



ALKOL TESTİ YAPTI

Benzemez Kimse Bize'nin yeni bölümünde ise Şafak Sezer geçen haftaki olaya gönderme olarak Ersoy'a alkolmetre üfletti. İlginç anların yaşandığı programda izleyici, eğlenceli vakit geçirdi.