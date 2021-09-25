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Ünlü çiftten 'evlilik' açıklaması

Ünlü çiftten 'evlilik' açıklaması

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mustafa Mert Koç ile birlikte ilk kez röportaj verdi. Yaklaşık dört aydır birlikte olan çift, 'evlilik' sorularını da yanıtladı.

Magazin / 25 Eylül 2021 Cumartesi 20:03
Ünlü çiftten 'evlilik' açıklaması

Melisa Aslı Pamuk (30) ile yeni bir aşka yelken açtığı kendisinden üç yaş küçük meslektaşı Mustafa Mert Koç, önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.

'HER ŞEY YOLUNDA'
İlk kez yan yana görüntülenen aşıkların bir hayli keyifli olduğu görüldü. Muhabirlerle sohbet eden çiftten Mustafa Mert Koç, ilişkileri hakkında, 'Süper gidiyor, her şey yolunda' dedi.

'TANIŞMA HİKAYEMİZ ÇOK UZUN'
'Nasıl tanıştınız?' sorusunu cevaplayan Mustafa Mert Koç, 'Tanışma hikayemiz çok uzun. Ortak arkadaşlarımız vardı. Oradan denk geldi ama çok güzel gidiyor her şey, hiçbir sıkıntı yok. Yaklaşık dört aydır birlikteyiz' açıklamasını yaptı.

'BERABERLİĞİMİZ GÜZEL GİDİYOR'
Şu sıralar projeleriyle ilgilendiğini ifade eden Melisa Aslı Pamuk, 'Yeni sezon başladı, onların peşinde koşturuyoruz. Beraberliğimiz çok güzel gidiyor' şeklinde konuştu.

'EVLİLİK ÇİN DAHA ÇOK ERKEN'
Futbolcu Oğuzhan Özyakup'tan ayrıldıktan sonra yakışıklı oyuncuyla aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk, 'evlilik' sorularına, 'Daha çok erken' yanıtını verdi.

Mustafa Mert Koç ise 'evlilik' sorusu üzerine 'Hayırlısıysa olur ama şu an öyle bir düşüncemiz yok tabii ki. İşimize odaklandık' ifadelerini kullandı.


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