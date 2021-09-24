Sevda Erginci ihaneti affetti!

Ünlü oyuncu Sevda Erginci, eski sevgilisi Yılmaz Kunt’la aralarındaki buzları eritti.



Kunt’un, Avukat Seray Öztürk’e attığı mesajların ifşa olması sonucu ayrılan çift, yeniden bir araya geldi.



TAKİPLEŞME DEVAM



Nikah masasına oturması beklenirken ayrılan oyuncu çift, 2 ay sonra barıştı. Erginci ve Kunt'un Akyaka'da tatil yaptığı ortaya çıktı. İkili, barışmanın ardından sosyal medya hesaplarından yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.