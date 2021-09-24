Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Sevda Erginci ihaneti affetti!

Sevda Erginci ihaneti affetti!

Yılmaz Kunt'un, avukat Seray Öztürk'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından ünlü oyuncudan ayrılan Sevda Erginci, eski sevgilisiyle barıştı.

Magazin / 24 Eylül 2021 Cuma 23:27
Sevda Erginci ihaneti affetti!

Ünlü oyuncu Sevda Erginci, eski sevgilisi Yılmaz Kunt’la aralarındaki buzları eritti.

Kunt’un, Avukat Seray Öztürk’e attığı mesajların ifşa olması sonucu ayrılan çift, yeniden bir araya geldi.

TAKİPLEŞME DEVAM

Nikah masasına oturması beklenirken ayrılan oyuncu çift, 2 ay sonra barıştı. Erginci ve Kunt'un Akyaka'da tatil yaptığı ortaya çıktı. İkili, barışmanın ardından sosyal medya hesaplarından yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar