Hande Erçel'in eski hali olay oldu!

Sen Çal Kapımı dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Hande Erçel'in, yıllar önce Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde 'Meryem' karakterine hayat verdiği ortaya çıktı.



Hande Erçel'in, Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde dans ettiği görüntüler olay olurken, eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.







ÇALIKUŞU DİZİSİNDE OYNAMIŞ

27 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Erçel'in, 2013 yapımı Çalıkuşu dizisinde ölümcül bir hastalık nedeniyle yataklara düşen 'Zahide' karakterine hayat verdiği görüntüler de sevenlerini şaşırtmıştı.



