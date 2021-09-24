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Hande Erçel'in eski hali olay oldu!

Hande Erçel'in eski hali olay oldu!

Güzel oyuncu Hande Erçel'in 'Çılgın Dersane Üniversitede' dizisinde dans ettiği görüntüler gündem oldu. Erçel'in eski halini görenler hayrete düştü. Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen Hande Erçel, dizide 'Meryem' karakterini canlandırdığı ortaya çıktı.

Magazin / 24 Eylül 2021 Cuma 12:02
Hande Erçel'in eski hali olay oldu!

Sen Çal Kapımı dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Hande Erçel'in, yıllar önce Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde 'Meryem' karakterine hayat verdiği ortaya çıktı.

Hande Erçel'in, Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde dans ettiği görüntüler olay olurken, eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.



ÇALIKUŞU DİZİSİNDE OYNAMIŞ
27 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Erçel'in, 2013 yapımı Çalıkuşu dizisinde ölümcül bir hastalık nedeniyle yataklara düşen 'Zahide' karakterine hayat verdiği görüntüler de sevenlerini şaşırtmıştı.


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