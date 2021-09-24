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Hadise'nin kıyafeti dudak uçuklattı!

Hadise'nin kıyafeti dudak uçuklattı!

Son zamanlarda kariyerinden çok özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise, marka elçisi olduğu bir markanın daveti üzerine İtalya'nın Milano şehrine uçtu. Hadise, zarif elbisesiyle göz kamaştırdı.

Magazin / 24 Eylül 2021 Cuma 12:05
Hadise'nin kıyafeti dudak uçuklattı!

Kaan Yıldırım’dan ayrılan Hadise, kısa bir sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile sürekli magazin basınına mutluluk pozu veren Hadise, eski aşkı Kaan Yıldırım, ile olan birlikteliğinde sürekli magazin basınından kaçıyordu.

Şimdilerde özel hayatınla mutlu bir ilişki sürdüren Hadise, iş hayatında da azimli bir şekilde çalışıyor.

Bir mücevher markasının elçisi olan Hadise, markanın daveti üzerine İtalya’da yapılan organizasyona katıldı.

Milano, davetinde verdiği pozları Instagram sayfasından paylaşan Hadise zarif elbisesiyle takipçileri tarafından beğeni aldı. Sık sık cesur kıyafetlerle poz veren Hadise’ye takipçileri, “Sen her halinle güzelsin” yorumunda bulundu.




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