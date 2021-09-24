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Gülen Gözler 'in sevilen karakteriydi... Son hali görenleri şaşırttı!

Gülen Gözler 'in sevilen karakteriydi... Son hali görenleri şaşırttı!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan 'Gülen Gözler'deki 'Hasret' karakterine hayat veren Lale Ilgaz'ın son hali merak ediliyordu. İşte Ilgaz'ın yıllar sonraki değişimi...

Magazin / 24 Eylül 2021 Cuma 12:00
Gülen Gözler 'in sevilen karakteriydi... Son hali görenleri şaşırttı!

Üzerinden yıllar geçse de seyirciyi ekran başına kilitleyen Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden 'Gülen Gözler'deki evin küçük kızı Hasret'in son hali ortaya çıktı.

'Gülen Gözler'in ardından 1977 yılında, 'Kızını Dövmeyen Dizini Döver' filminde 'dans eden kız' olarak izlediğimiz Lale Ilgaz, bu filmin ardından adeta sırra kadem basmıştı. Yeşilçam yıldızlarının izini süren 'mekaniyesilcam' adlı Instagram sayfası oyuncuya ait fotoğrafı bularak Ilgaz'ın son halini paylaştı.



Instagram hesabından son hali paylaşılan Ilgaz ile ilgili 'İşte Gülen Gözler filminin Hasret'i... Lale Ilgaz... Yaşar Usta'yı yalnız bırakmayan hayırlı evlat... Aradan geçen onca yıl ve kendisine sayfamızda yer vermek büyük mutluluk... Sevgi ve saygılarımla' denildi.


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