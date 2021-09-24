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Feyza Aktan'dan gizli kamera suçlaması

Feyza Aktan'dan gizli kamera suçlaması

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz ve onun kız kardeşi Sibel Sermerci hakkında suç duyurusunda bulundu.

Magazin / 24 Eylül 2021 Cuma 12:00
Feyza Aktan'dan gizli kamera suçlaması

FEYZA Aktan, çocuğuyla oturduğu eve kamera yerleştirerek kendisini izledikleri, görüntüleri montajlayarak basına sızdırdıkları ve kendisine iftira attıkları iddiasıyla eski eşi Özcan Deniz ile kız kardeşi Sibel Semerci hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatı Emek Emre aracılığıyla başvuran Aktan, sürekli olarak evinin izlenmesinden, görüntülerin kaydedilmesinden ve kendisine hesap sorulmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Avukatı Emek Emre, dilekçede şu detaylara dikkat çekti:

“Evdeki bakıcı, şüphelilerin talimatıyla müvekkili tahrik etmiştir. Bu anları haksız ve hukuksuz şekilde kayıt altına alan Özcan Deniz ve Sibel Semerci müvekkilin bakıcıya bağırdığı kısmı basına servis etmiştir. Semerci, müvekkilin tüm özel telefon görüşmelerini, evdeki tüm özel hallerini kayıt altına aldırmış, mahrem olan alanını paylaşmıştır.”


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