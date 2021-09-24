Ecem Karavus'un şaşırtan değişimi!

Bir dönemin en popüler yapımlarından olan Pis Yedili dizisinde Orço'nun bir an olsun yakasından düşmediği Alice karakterini canlandırmış olan Ecem Karavus, değişimiyle hayranlarını şaşırtıyor. Karavus'un burnundaki müdahale dikkat çekerken güzel oyuncunun takipçileri 'Ne kadar değişmişsin' gibi yorumlarda bulundu.





