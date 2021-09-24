Ecem Karavus'un şaşırtan değişimi!

Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Alice karakteri ile hafızalarda yer edinen güzel oyuncu Ecem Karavus, geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Yüzündeki değişimler dikkat çeken Ecem Karavus, değişimi ile şaşırttı. İşte Ecem Karavus'un değişimini gözler önüne seren 5 fotoğraf...
Bir dönemin en popüler yapımlarından olan Pis Yedili dizisinde Orço'nun bir an olsun yakasından düşmediği Alice karakterini canlandırmış olan Ecem Karavus, değişimiyle hayranlarını şaşırtıyor. Karavus'un burnundaki müdahale dikkat çekerken güzel oyuncunun takipçileri 'Ne kadar değişmişsin' gibi yorumlarda bulundu.