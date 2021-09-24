Defne Samyeli'den 'eylül' pozları

Defne Samyeli tatilcilerin şehre dönüşünü fırsat bildi, soluğu İzmir Dikili'de aldı. Sakin bir tatil geçiren Samyeli, deniz kıyısında çekilen fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziğine övgüler yağdı.
Defne Samyeli tatilcilerin şehre dönüşünü fırsat bildi, soluğu İzmir Dikili'de aldı. Sakin bir tatil geçiren Samyeli, deniz kıyısında çekilen fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziğine övgüler yağdı.