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Müge Anlı çocukluk fotoğrafını paylaştı

Müge Anlı çocukluk fotoğrafını paylaştı

Ünlü sunucu Müge Anlı'nın son paylaşımı büyük ilgi gördü.

Magazin / 23 Eylül 2021 Perşembe 14:37
Müge Anlı çocukluk fotoğrafını paylaştı

Reyting rekorları kıran başarılı sunucu Müge Anlı, saçlarına maşa yaptırdı. Annesi kızını öyle görünce hemen fotoğraf albümünü karıştırdı ve çocukluk yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıkardı.

'ANNEM SAÇIMI GÖRÜNCE..'
İki fotoğrafı birleştirip sosyal medyada paylaşan ünlü sunucu altına, 'Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı.' notunu düştü.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.



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