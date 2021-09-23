Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Cemre Kemer'den bebek itirafı!

Cemre Kemer'den bebek itirafı!

Cemre Kemer, temmuz ayında kızı Karla'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Magazin / 23 Eylül 2021 Perşembe 13:13
Cemre Kemer'den bebek itirafı!

Bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, önceki gün Ulus'taki bir lansmana katıldı. Çiçeği burnunda anne Cemre Kemer, bebeğini kucağına almasının ardından ilk kez objektiflere yansıdı.

"BABASINA BENZESİN"
36 yaşındaki Kemer, "Annelik duygusu tarif edilecek bir duygu değil. Yaşayarak bilinecek bir şey. '40'ı çıkınca uyku düzeni oturacak' dedi çevremdeki insanlar ama normale döndüğü söylenemez. Bunlar tatlı yorgunluklar..." şeklinde konuştu.

Bebeğinin eşine benzediğini ifade eden şarkıcı, "Babasına benzemesi için dua ettim. Benim burnum estetik, bana niye benzesin? Babası yeşil gözlü, ona benzesin." diyerek gülümsetti.

2020'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Cemre Kemer-Emre Medina çiftinin kızları, yaklaşık iki ay önce dünyaya gelmişti. İkili, bebeklerine 'Karla' adını vermişti.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar