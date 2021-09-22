Özge Özpirinçci nikah fotoğraflarını paylaştı!

Yaklaşık yedi yıldır birlikte olan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk sade bir nikah töreniyle Marmaris Bozburun'da hayatlarını birleştirdi. Bebek heyecanı yaşayan ünlü çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katıldı.







TANEM SİVAR PAYLAŞTI

Nikah töreninde ilk fotoğraf ise, Özpirinçci'nin yakın dostu Tanem Sivar'dan geldi. Ünlü sunucu paylaştığı bu fotoğrafa, 'Seni, canım Burak ile kurduğunuz bu güzel aileyi ve hepimizi çok ama çok seviyorum' notunu düştü.







Tanem Sivar'ın paylaşımın ardından ünlü çiftin hayatlarını birleştirdikleri güne ait diğer kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

