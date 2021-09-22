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Özge Özpirinçci nikah fotoğraflarını paylaştı!

Özge Özpirinçci nikah fotoğraflarını paylaştı!

Kızlarına kucaklarına almak için gün sayan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, geçtiğimiz cumartesi akşamı Marmaris Bozburun'da yapılan sade bir tören ile evlenmişti. Çiftin nikah törenine ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Magazin / 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:07
Özge Özpirinçci nikah fotoğraflarını paylaştı!

Yaklaşık yedi yıldır birlikte olan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk sade bir nikah töreniyle Marmaris Bozburun'da hayatlarını birleştirdi. Bebek heyecanı yaşayan ünlü çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katıldı.



TANEM SİVAR PAYLAŞTI
Nikah töreninde ilk fotoğraf ise, Özpirinçci'nin yakın dostu Tanem Sivar'dan geldi. Ünlü sunucu paylaştığı bu fotoğrafa, 'Seni, canım Burak ile kurduğunuz bu güzel aileyi ve hepimizi çok ama çok seviyorum' notunu düştü.



Tanem Sivar'ın paylaşımın ardından ünlü çiftin hayatlarını birleştirdikleri güne ait diğer kareler de sosyal medyada paylaşıldı.


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