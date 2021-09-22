Arda Türkmen dünya evine girdi!





Başarılı şeflerden Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, iki yıllık birlikteliklerini taçlandırdı. Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler bugün evlendi.



DÜĞÜNDEN İLK FOTOĞRAFLAR DA GELDİ!



Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen düğüne 200 davetli katıldı. Çiftin düğününden ilk fotoğraflar da geldi.



SOSYAL MEDYADA DA DİKKAT ÇEKTİ



Çiftin 'evet' dediği anlar sosyal medyada da yankı uyandırdı.