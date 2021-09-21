Kıvanç'ın evcil hayvanı herkesi şok etti!

Kıvanç Tatlıtuğ, marka yüzü olduğu markanın tanıtımına katıldı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncu, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için sorumluluk alınması gerektiğini söyledi.



Tatlıtuğ, “Alışkanlıklarımızı, iş yapma, üretim ve tüketim biçimlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir aktör olarak verebileceğim en büyük desteğin; bu konuda atılan adımların daha geniş kitlelere yayılmasına yardımcı olmak olduğunu düşünerek, ben de elimden geleni yapıyorum.” dedi.



"AHTAPOTLARLA SOHBET ETTİK"



Toplantıda muhabirlerle sohbet eden Kıvanç Tatlıtuğ, çocukluğunda babaevinde kuzu beslediklerini açıkladı: “Babam eve bir gün yavru kuzu getirdi. Dördüncü kattaki evimizde baktık ona.”



Deniz tutkunu oyuncu, mavi sularda yaşadığı unutamadığı bir anısını da paylaştı:



“Doğum günümdü. Sabah denize girdim, bacağıma bir ahtapot dolandı. Çıkardım bacağımdan. Biraz ileri gittim, bir tane daha ahtapotla karşılaştım. Beraber yüzdük. Unutamadığım bir andı. Birlikte takıldık, sohbet ettik.”