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Kansere yakalanan Canan Ergüder galada!

Kansere yakalanan Canan Ergüder galada!

Bir süredir meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder, başrolünü üstlendiği 'Sadan Hanım'ın galasında ortaya çıktı. Ünlü oyuncu sağlık durumunu anlattı.

Magazin / 21 Eylül 2021 Salı 10:51
Kansere yakalanan Canan Ergüder galada!

Oyuncu Canan Ergüder, Meme Kanseri teşhisiyle tedavi görmeye başlamış bu sebeple de rol aldığı diziden ayrılmıştı.

Setlere ara veren Canan Ergüder, “Sadan Hanım” adlı belgesel filmde Alzheimer hastası Sadan Ünüvar’ı canlandırdı.

Sadan Hanım'ın galası dün akşam yapıldı. Yeni imajı ile basının karşısına çıkan Ergüder, sağlık durumuyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum.Zor bir süreçti… Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere…" dedi.

Canan Ergüder, galadan fotoğrafını sosyal medya hesabında da paylaştı.





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