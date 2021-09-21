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Eda Erdem'den Ajda Pekkan'a hediye!

Eda Erdem'den Ajda Pekkan'a hediye!

Süperstar Ajda Pekkan, KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen özel gecede verdiği konserde görsel sürprizleri, hep bir ağızdan söylenen şarkıları ve hayranlık uyandıran enerjisiyle misafirlere unutulmayacak bir akşam yaşattı. Avrupa Şampiyonası’nda 3’üncülük elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem, Süperstar’a unutulmayacak bir hediye gönderdi.

Magazin / 21 Eylül 2021 Salı 00:19
Eda Erdem'den Ajda Pekkan'a hediye!

Ajda Pekkan önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta sahne aldı. Avrupa Şampiyonası’nda 3’üncülük elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem süperstar’a şampiyonadaki formasını gönderdi.

Pekkan için özel sahne tasarımı ve görsel sürprizler hazırlandı. Ajda Pekkan’ın dünden bugüne sevilen şarkılarını dinleyiciler hep bir ağızdan seslendirdi.

SÜRPRİZ HEDİYE

Pekkan’a Avrupa Şampiyonası’nda 3’üncülük elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem, şampiyonada giydiği formasını hediye etti. Kuliste formayı yetkililerden teslim alan süperstar, takım kaptanına teşekkürlerini iletti.

Konsere Erkan Özerman, Saffet Emre Tonguç, Mahmut Anlar, Ender Sanal, Taner Horoz, Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu, Tuğkan gibi ünlü isimler katıldı.


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