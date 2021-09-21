Didem'den flaş Bülent Serttaş hamlesi!

'İbo Show'un 11'inci bölümüne; Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.



Konuklardan oyuncu Ali Sunal ve şarkıcı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem Kınalı'nın dans ederken başka yöne bakmaları sosyal medyada çok konuşuldu.



Serttaş'ın bu davranışının nedeni günler sonra ortaya çıkmıştı. Bülent Serttaş ve Didem Kınalı, geçtiğimiz yaz Florya'da bir düğünde sahne aldı. Düğüne geç gelen Didem, organizatör tarafından sahneden erkenden indirildi.



Büyük bir şok yaşayan oryantal Didem'in, sinirle düğünün gerçekleştiği mekandan ayrıldıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulunduğu öne sürüldü.



Düğün yerine gelen polis, pandemi kurallarına uygun olmayan eğlence düzenlendiğini tespit ederek herkese ceza uyguladı. O sıralarda Bülent Serttaş'ın sahnede olduğu, yapılan bu harekete sinirlendiği ve o gün oryantal Didem ile arasına mesafe koyduğu iddia edilmişti.



Didem Kınalı ve Bülent Serttaş arasında yaşanan gerilim bugün TV8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında yeninden gündeme geldi.



'BEN KİMSEYİ ŞİKAYET ETMEDİM'



Bugün canlı yayında yaşananları anlatan Didem Kınalı, kimseyi şikayet etmediğini ve mesleğine saygı duyulmadığını söyledi; 'Sahneden apar topar indirildiğim doğru. Bana hiçbir açıklama yapılmadan sahneden indirdiler.'



'Üstümü değiştirdim, çok sinirliyim diye oranın sahibinin kızı beni yatıştırmak için ‘bir kahve içelim' dedi. Ben mekandan ayrıldım, tam arabama biniyordum polisler geldi. Müzik yasağı olduğu için geldi. Olay benim üzerime kaldı. Ben kimseyi şikayet etmedim.'