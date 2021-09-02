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Küçük Osman delikanlı oldu!

Küçük Osman delikanlı oldu!

Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir çok genç oyuncunun da yıldızını parlatmıştı. Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah gibi şimdilerin aranan isimleri Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile tanınmıştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin ünlü yaptığı bir isimde Osman karakteri ile Emir Berke Zincidi idi. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü... Şimdilerde 15 yaşında olan Emir Berke Zincidi spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali...

Magazin / 2 Eylül 2021 Perşembe 12:28
Küçük Osman delikanlı oldu!

Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir çok genç oyuncunun da yıldızını parlatmıştı. Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah gibi şimdilerin aranan isimleri Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile tanınmıştı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin ünlü yaptığı bir isimde Osman karakteri ile Emir Berke Zincidi idi. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü...

Şimdilerde 15 yaşında olan Emir Berke Zincidi spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali



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