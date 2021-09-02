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Hande Erçel'in o görüntüleri ortaya çıktı!

Hande Erçel'in o görüntüleri ortaya çıktı!

Hande Erçel’in henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Magazin / 2 Eylül 2021 Perşembe 11:03
Hande Erçel'in o görüntüleri ortaya çıktı!

Hande Erçel’in henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel son dönemin en gözde kadın oyuncularından. Instagram’daki 24 milyonu aşkın takipçisiyle sosyal medyanın da en iddialı yıldızlarından biri. Önce Murat Dalkılıç, ardından Kerem Bürsin’le yaşadığı ilişkiler nedeniyle aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen oyuncunun büyük bir hayran kitlesi var.



MERVE’NİN HABERİNİ SUNDU
O hayranların son günlerde gündemindeki konu ise Hande Erçel’in yıllar önceki işi. Güzel oyuncunun 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı. Erçel’in programdan görüntüleri ve Murat Dalkılıç’ın eski eşi Merve Boluğur’un haberini sunarken yaşadığı dil sürçmesi, sosyal medyada büyük ses getirdi.


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