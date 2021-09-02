Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
'Günde 50 evlenme teklifi alıyorum'

'Günde 50 evlenme teklifi alıyorum'

Özge Ulusoy, Bağcılar’da bir güzellik merkezinin açılışında dostu Selin Sohtorikoğlu’nun konuğu oldu. Yaptırdığı estetik müdahalelerden bahseden Ulusoy, "Günde 50 evlenme teklifi" aldığını söyledi.

Magazin / 2 Eylül 2021 Perşembe 09:21
'Günde 50 evlenme teklifi alıyorum'

Merkezin açılış kurdelesini kesen model Özge Ulusoy, estetik operasyonlarıyla ilgili soruya, "Sadece burnumda estetiğim var. Botoks ve dudak dolgusu da yaptırıyorum. Onun haricinde sanıldığı gibi estetiğim yok" dedi.

Özge Ulusoy, ayak parmaklarını ve bir dönem çok konuşulan göbek deliğini çok sevdiğini söylerken, “Balerin olduğum için ayak parmaklarım deforme. Onlara bakınca eskileri hatırlıyorum. Göbek deliğim de bir dönem çok konuşulmuştu ama ben göbek deliğimle mutluyum” diye konuştu.

"SEDA SAYAN'A YAKIŞIYOR"
Selin Sohtorikoğlu’nun “Danışanlarım bizden en çok Özge Ulusoy yüzü istiyor” sözünü de mutlu olarak dinleyen ünlü manken, “Yüz ovalimin beğenildiğini düşünüyorum” dedi. Özge Ulusoy, Türkiye’de estetik operasyonun en çok Seda Sayan’a yakıştığını söyledi.

"CİDDİYE ALMIYORUM"
Özge Ulusoy, sosyal medyayı etkili kullanmadığını söyledikten sonra bir soru üzerine, “Günde 50 evlenme teklifi aldığım doğru ama bunların hiç birini ciddiye almıyorum. Hepsi tatlı birer şaka” dedi.

"DOĞAYA DOST"
Nişantaşı City's'de objektiflere takılan Özge Ulusoy, mini iki kişilik araçla AVM'ye gitti. 38 yaşındaki ünlü manken, menajeriyle aracı test ettiğini söyledi.

Ulusoy, "Uzun süredir böyle bir araç almayı düşünüyordum. Burada oturduğum için gidip-gelmek kolay oluyor. Az önce bir tur attım. Elektrikli olduğu için doğaya dost... "

"Son günlerde doğaya ve çevreye ne kadar saygılı olmamız gerektiğini gördük. Işık hızlıyla elektirikli araçlara geçsek iyi olur. Bu konuda farkındalık başladı. Doğa bize bir şeyler anlatıyor. O yüzden bu aracı incelemek istedik" dedi.

Özge Ulusoy, köpeğiyle objektiflere poz verdi. Aracın fiyatının ise 190 bin TL olduğu öğrenildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar