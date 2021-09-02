Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Fazıl Say'ın gece yarısı bildirisi dalga konusu oldu

Fazıl Say'ın gece yarısı bildirisi dalga konusu oldu

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyadan iktidarın değişmesi gerektiğini belirterek ilginç açıklamalarda bulundu. Gece yarısı açıklama yaparak cumhurbaşkanı adayını açıklayan Say'ın "Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam. Belediyelerde TKP derim (örnek Ovacık) güzel yaparlar, kuşkum yok." ifadeleri dalga konusu oldu.

Magazin / 2 Eylül 2021 Perşembe 10:44
Fazıl Say'ın gece yarısı bildirisi dalga konusu oldu

FETÖ'nün hain Gezi kalkışmasına destek için Almanya'da Gezi besteleriyle konser veren Fazıl Say, uluslararası manipülasyon eseri 'Help Turkey' kampanyasıyla Türkiye'yi aşağılayıp 'Seçim yetmez, iktidar değişmeli!' ifadelerini kullanmıştı. Fazıl say son olarak gece yarısı cumhurbaşkanı adayını açıklarken örnek belediye olarak ise Tunceli'nin Ovacık Belediyesi'ni örnek gösterdi.




İktidarın değişmesi gerektiğini söyleyen Fazıl Say 'Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam...' ifadelerini kullandı.

Hızını alamayan Say bir diğer paylaşımında ise hangi ismin cumhurbaşkanı olması gerektiğini açıkladı.



'Cumhurbaşkanı şu an %60'a yakın oyu olan İmamoğlu'nu seçeriz. (İlk günden parlementer demokrasiye geçme şartıyla.)

Belediyelerde TKP derim(örnek Ovacık)güzel yaparlar, kuşkum yok.

MV'lerde, yeni işçi partisinde pırıltılı gençler var, tanıştım çoğuyla, tavsiye ederim. Anca öyle.'

Fazıl Say


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar