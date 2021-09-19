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Bergüzar Korel 'Leyla'sını bekliyor!

Bergüzar Korel 'Leyla'sını bekliyor!

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınlandı. Korel paylaşımına, "Yine üçgen bir karın" notunu ekledi.

Magazin / 19 Eylül 2021 Pazar 10:17
Bergüzar Korel 'Leyla'sını bekliyor!

Ali ve Han adında iki çocuğu olan ve Halit Ergenç ile mutlu giden evliliğini bir çocukla daha taçlandıran Bergüzar Korel, yeniden anne olmak için gün sayıyor.

Üçüncü çocuğunun kız olacağını ve adını Leyla koyacağını açıklayan Korel, sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor.

Her anlamda takipçilerini bilgilendiren Korel, Ali ve Han'ı paylaşmayı ise tercih etmiyor.

Paylaştığı gönderi ve hikayelerle takipçilerinden tam not alan oyuncu, yeni bir karesini daha yayınlandı.

KARNI BURNUNDA AYNA POZU

Hamileliğinde 33. haftayı bitiren Bergüzar Korel, yürüyüşe çıkamadan önce ayna karşısında verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına, 'Yine üçgen bir karın' notunu ekleyen Korel'in fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.



Öte yandan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in bebek sözleşmesi yaptığı iddia edildi.

Anlaşmaya göre ünlü çift aynı anda çalışmayacak. Biri dizi setlerinde koştururken diğeri evde oturup çocuk bakacak.




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