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Arif Güloğlu'ndan duygusal paylaşım!

Arif Güloğlu'ndan duygusal paylaşım!

Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandığını açıklamıştı. Tedavi gören Güloğlu'nun doğum günü için, sahne arkadaşları bir sürpriz hazırladı.

Magazin / 19 Eylül 2021 Pazar 10:19
Arif Güloğlu'ndan duygusal paylaşım!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Yılmaz Erdoğan'ın ardından Eser Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonuyla devam ediyor.

Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncularından biri olan Arif Güloğlu'na geçtiğimiz aylarda lenf kanseri teşhisi kondu.

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve setlerden uzak kalan oyuncu, bugün 25. yaşını kutluyor.

Yeni yaşına Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden uzak giren oyuncu için, duygulandıran bir sürpriz yapıldı.

'İYİ Kİ VARSIN ARİF'

Arif Güloğlu, arkadaşlarının kendisi için hazırladığı duygulandıran doğum günü videosunu Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Güloğlu paylaşımına ise şu notu düştü:

'Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Siz benim başladığım ve hiç bitirmeyeceğim en güzel skeçsiniz. Ayrıca gördüğüm en iyi koro çalışması. Hepinizi çok seviyorum ekip. '


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