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Miray Daner günden güne eriyor!

Miray Daner günden güne eriyor!

Oyuncu Miray Daner’in, son paylaştığı hikayesinde bir hayli kilo verdiği görüldü.

Magazin / 18 Eylül 2021 Cumartesi 19:03
Miray Daner günden güne eriyor!

22 yaşındaki oyuncu Miray Daner, günden güne daha da zayıflıyor.

Şu sıralar moda tasarımcısı ablası İpek Daner ile Fethiye'de tatil yapan oyuncu, yaptığı son paylaşımla büyük beğeni topladı.

Eski halinden adeta eser kalmayan güzel oyuncu için hayranları "Bir deri bir kemik kalmışsın" şeklinde yorumlarda bulundu.



BİKİNİLİ POZLAR ÇOK BEĞENİLDİ

“Medcezir” ve “Elveda Vatanım” dizilerindeki rolleri ile beğeni toplayan oyuncu, kısa süre içerisinde verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü.

İnce belini ortaya çıkaran bir fotoğrafı hikayesinden paylaşan oyuncunun 3 gün önce takipçilerinin beğenisine sunduğu bikinili kareleri de sosyal medyada gündem oldu.

150 binden fazla beğeni alan fotoğraflar için "Çok güzel olmuşsun", "Prenses" "Pamuk gibisin" gibi yorumlar yapıldı.


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