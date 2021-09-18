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Melisa Şenolsun gemileri yaktı!

Melisa Şenolsun gemileri yaktı!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile ilişkisi evlilik yolunda ilerlerken sürpriz bir kararla ayrılan işletmeci Umut Evirgen, bir süredir yine oyuncu olan Melisa Şenolsun'a gönlünü kaptırmıştı. İlişkilerini sosyal medyadan da ilan eden çift, geçtiğimiz günlerde ise yollarını ayırma kararı almıştı. Çok geçmedi ki Umut Evirgen'in gönlünü, bu kez Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı iddia edildi. Bu iddialar sonrası ise Melisa Şenolsun, Umut Evirgen defterini tamamen kapattı. Şenolsun, Evirgen ile aşk pozlarını sosyal medya hesabından kaldırdı.

Magazin / 18 Eylül 2021 Cumartesi 00:34
Melisa Şenolsun gemileri yaktı!

Tuba Büyüküstün ile evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran işletmeci Umut Evirgen kısa bir süre sonra genç oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Melisa Şenolsun ile ayrıldıkları ortaya çıkan Umut Evirgen'in şimdi de gönlünü Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, işletmeci Umut Evirgen'le aşkını bitirmesine rağmen sosyal medyadaki fotoğraflarını silmeye kıyamamıştı.

Takvim'den Deniz Bayar'ın haberine göre; Instagram'da birbirini takibi sürdüren ikili, Evirgen'in adının Serenay Sarıkaya ile aşk iddiasına karışmasıyla dostluğunu bitirdi.

Hızını alamayan Şenolsun, önceki gün hesabında sakladığı Umut Evirgen'le olan fotoğraflarını birer birer silerek "Artık dönüş yok" mesajı verdi.

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Serenay Sarıkaya için mekan kapatan Evirgen'in ise Şenolsun'la olan fotoğraflarını silmemesi dikkat çekti...


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