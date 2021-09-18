Melisa Şenolsun gemileri yaktı!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile ilişkisi evlilik yolunda ilerlerken sürpriz bir kararla ayrılan işletmeci Umut Evirgen, bir süredir yine oyuncu olan Melisa Şenolsun'a gönlünü kaptırmıştı. İlişkilerini sosyal medyadan da ilan eden çift, geçtiğimiz günlerde ise yollarını ayırma kararı almıştı. Çok geçmedi ki Umut Evirgen'in gönlünü, bu kez Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı iddia edildi. Bu iddialar sonrası ise Melisa Şenolsun, Umut Evirgen defterini tamamen kapattı. Şenolsun, Evirgen ile aşk pozlarını sosyal medya hesabından kaldırdı.