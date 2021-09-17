Ünlü oyuncudan şaşırtan 'ikinci el' açıklaması!

Son olarak 'Babam Çok Değişti' adlı dizide rol alan Şebnem Bozoklu, önceki gün Bebek'te görüntülendi.



Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, bit pazarına alışverişe gitmesiyle ilgili sorulara yanıt verdi:



'BİR PAZARINA GİDİYORUM'



”Bit pazarına çok gidiyorum. Şişli'deki Bomonti'deki bit pazarını çok seviyorum. Acayip şeyler buluyoruz. Evle ilgili şeyler alıyoruz. İyi pazarlıkçıyız.'



'MODA DÜNYAYA ZARAR VERİYOR'



'Hızlı tüketim moda ürünlerinin dünyaya zarar verdiğini biliyoruz.' diyen Bozoklu, ”Bu moda ürünlerini almamamız çok zor. Hepimiz seve seve alıyoruz ama biraz daha eski biraz daha ikinci el dünya için daha iyi. Özellikle az kullanılmış şeyler için tercih edilebilir. Çok daha ekonomik.” dedi.



42 yaşındaki güzel oyuncu, 'İkinci el kıyafet tercih eder misiniz?' sorusunu; ”İkinci el kıyafet şahane bir şey.” şeklinde cevapladı.





