Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Ünlü oyuncudan samimi açıklamalar!

Ünlü oyuncudan samimi açıklamalar!

Bit pazarına alışverişe gittiği anları sosyal medyadan yayınlayan ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Magazin / 17 Eylül 2021 Cuma 11:00
Ünlü oyuncudan samimi açıklamalar!

Son olarak 'Babam Çok Değişti' adlı dizide rol alan Şebnem Bozoklu, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, bit pazarına alışverişe gitmesiyle ilgili sorulara yanıt verdi:

'BİR PAZARINA GİDİYORUM'

”Bit pazarına çok gidiyorum. Şişli'deki Bomonti'deki bit pazarını çok seviyorum. Acayip şeyler buluyoruz. Evle ilgili şeyler alıyoruz. İyi pazarlıkçıyız.'

'MODA DÜNYAYA ZARAR VERİYOR'

'Hızlı tüketim moda ürünlerinin dünyaya zarar verdiğini biliyoruz.' diyen Bozoklu, ”Bu moda ürünlerini almamamız çok zor. Hepimiz seve seve alıyoruz ama biraz daha eski biraz daha ikinci el dünya için daha iyi. Özellikle az kullanılmış şeyler için tercih edilebilir. Çok daha ekonomik.” dedi.

42 yaşındaki güzel oyuncu, 'İkinci el kıyafet tercih eder misiniz?' sorusunu; ”İkinci el kıyafet şahane bir şey.” şeklinde cevapladı.



YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar