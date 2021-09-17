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Arzum Onan paylaşımıyla büyüledi!

Arzum Onan paylaşımıyla büyüledi!

47 yaşındaki Arzum Onan, kumsal pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin / 17 Eylül 2021 Cuma 11:06
Arzum Onan paylaşımıyla büyüledi!

Oyuncu Arzum Onan, sosyal medyadan paylaştığı kumsal pozları ile dikkatleri üzerine çekti. Yılların eskitemediği güzelliğiyle mest eden Arzum Onan'ın kumsal pozuna beğeni yağdı.

GÜN BATIMI

Onan, paylaştığı karelere 'Ve gün batımına birlikte uzanabilmek' notunu düştü.



Geçtiğimiz günlerde bir geceye katılan tescilli güzel Arzum Onan, zarafeti ile o günün gözde isimlerinden olmuştu. Derin yırtmaçlı elbisesi ile yarışmaya damga vuran Onan'ın partneri ise oğlu Can Aslantuğ olmuştu.




Arzum Onan


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