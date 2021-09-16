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Yüzüğün değeri dudak uçuklattı!

Yüzüğün değeri dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'dan müjdeli bir haber geldi! Uzun süredir aşk yaşayan çift, önceki gün birlikte tatile gitmişti. Ünlü basketbolcu, Kapadokya'nın muhteşem manzarası eşliğinde sevgilisinin önünde diz çöküp evlilik teklif etti. Çok mutlu olan Şahin, teklifi kabul etti. Ünlü oyuncu, bu anlara ait kareleri "Evet' dedim" notuyla sosyal medyada paylaştı. Ünlü basketbolcunun sevgilisi için aldığı yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklattı.

Magazin / 16 Eylül 2021 Perşembe 10:03
Yüzüğün değeri dudak uçuklattı!

Yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman evlilik yolunda ilk adımı attı. Ebru Şahin, sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi. Ünlü basketbolcunun sevgilisi için aldığı yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklattı.

Final yapan 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman evleniyor.

ÖZEL JET KİRALADI

Cedi Osman, pazartesi günü Ebru Şahin'e sürpriz yaptı ve özel jet kiralayarak, sevgilisiyle birlikte Kapadokya'ya gitti.

Posta'nın habeine göre; Milli basketbolcu, dün de ünlü oyuncuya evlilik teklifinde bulundu.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Cedi Osman ve Ebru Şahin mutluluklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çifte pek çok ünlü isimden de tebrik mesajları yağdı.

TEKTAŞI 1 MİLYON TL

Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcu, sevgilisi için kesenin ağzını açtı.

Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtiliyor.

'ALDIĞIMIZ TAT AYNI'

Ebru Şahin, ilişkisi hakkında, 'Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik...

Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var' demişti.


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