Şeyma Subaşı'dan düğün açıklaması!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Elsaloussi ile aşk yaşıyor. Hayatıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı Youtube’a dönüş yaptı.



"YENİ BİR ŞİRKET KURUYORUM"

Şeyma Subaşı, yaklaşık 14 dakika süren tek bir video ile aldığı radikal kararları açıkladı. Yeni bir şirket kurduğunu söyleyen Subaşı, bu şirkette saçlarından ayak tırnaklarına kadar kullandığı tüm ürünlerin yer alacağını söyledi.



Ibiza'da sevgilisi Mohammed Elsaloussi ile bocaladıkları bir dönem geçirdiklerini de itiraf eden Subaşı, esprili bir dille, "İlişkisi olan Ibiza'ya gitmesin" dedi.



31 yaşındaki Subaşı, ''Ibiza'nın böyle bir enerjisi var. Es Vedra'nin olduğu yer bermuda şeytan üçgeninin bir tanesinin olduğu yer deniliyor. Oradan dolayı olabilir. İnanılmaz bir enerjisi var ama bununla beraber gerçekten çok ağır bir enerjisi var, o enerjiyi hissediyorsunuz hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Biz kötü hissettik demek istemiyorum ama eğer zihniniz kuvvetli değilse bir tık bocalayabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.



"BENİ AİLEMDEN İSTEDİ"

Bodrum'da aile tatili yaptıklarını belirten Subaşı, anne ve babasının Mohammed Elsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyledi. ''İsteme oldu aslında. Mohammed Elsaloussi beni ailemden istedi'' diyen Subaşı, Bodrum'da daha fazla yakınlaştıklarını ifade etti.



Esprili bir dille, ''Herkes evlilik ne zaman diye soruyor. Evlilik kadar kafanıza taş düşsün" diyen Subaşı, ''Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz?'' diyerek evliliğe bu kadar anlam yüklemenin mantıklı olmadığını ima etti.



Düğün ile ilgili de açıklama yapan Subaşı, düğünü önce Ibiza'da yapmayı düşündüklerini ancak çok fazla acele etmemek için iptal etme kararı aldıklarını söyledi.



"HERKES BİZİM DÜĞÜNÜMÜZÜ KONUŞACAK"

Düğünü nerede yapacaklarını bilmediğini ifade eden Subaşı, ''Mohammed Elsaloussi bana, 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak' dedi'' şeklinde konuştu.



Böyle şeylere hiç gerek olmadığını ve sakin bir düğün yapmak istediğini söyleyen Subaşı, ''Öyle bir hırsım yok arkadaşlar. Öyle zannediyorsunuz ama sıfır aslında. Ama Mohammed Elsaloussi heyecanlı, ben de heyecanlıyım. Nerede olacağını bilmiyorum ama Türkiye'de olacağını sanmıyorum, Ibiza'da da olmayacak. Belki bir Mısır düğünü olabilir'' dedi.



Bir ay sonra Miami'ye taşınacağını duyuran Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın İstanbul'da okuyacağını ve bu nedenle onu görmek için her ay Miami ve İstanbul arasında mekik dokuyacağını belirtti. Subaşı, bu yıl Melisa'yı Miami'ye götüremeyeceğini ancak gelecek yıl götürebileceğini de sözlerine ekledi.



Sevgilisi Mohammed Elsaloussi'nin gittikleri her ülkede ev almak istediğini belirten Subaşı, Türkiye'de yaşamayı düşünmediğini açıkladı. Elsaloussi'nin İstanbul'u çok sevdiği için burada da bir ev alabileceklerini söyleyen Subaşı, böylece Miami'den İstanbul'a geldiklerinde birlikte yaşayabileceklerini ifade etti.

