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Şarkıcı Emre Kaya'ya şok! 'Gözünün önünde kendimi öldüreceğim'

Şarkıcı Emre Kaya'ya şok! 'Gözünün önünde kendimi öldüreceğim'

Şarkıcı Emre Kaya, kendisine şantaj yapan hayranı Cihangir T.’yi mahkemeye verdi. Duruma sinirlenen Cihangir T., bu kez şarkıcı ile avukatını tehdit etti. Kaya tekrar şikayetçi oldu. Savcılık Cihangir T. Hakkında basit tehdit suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Magazin / 16 Eylül 2021 Perşembe 09:56
Şarkıcı Emre Kaya'ya şok! 'Gözünün önünde kendimi öldüreceğim'

Daha önce intihar girişimine kalkışması sebebiyle medyaya yansıyan hayran Cihangir T., bir kez daha şarkıcı Emre Kaya'yı zor duruma düşürdü. Kaya, Cihangir T.'nin kendisine attığı 'Gözünün önünde kendimi öldüreceğim' mesajları sonrası, korkuya kapılarak savcılığa başvurdu.

GENÇ ADAM HAKKINDA DAVA AÇILDI

Kendisine gönderilen intihara teşebbüs fotoğraflarını ve videoları savcılığa delil olarak sunan ünlü şarkıcının ihbarının ardından genç adam hakkında dava açıldı.

GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM

Yargılandığı gerekçesiyle ünlü şarkıcıya husumet besleyen genç adam, sosyal medya üzerinden tehditler savurmaya devam etti. İddiaya göre Cihangir T., 'Buradan sizlerin aracılığı ile sanatçı Emre Kaya ve avukatına sesleniyorum. A diyorum mahkeme açılıyor, B diyorum mahkeme açılıyor.

Bu iş çözülmezse kendi imkanlarımla ben gereken şeyi yapacağım' şeklinde sözler sarf etti.

2 YILA KADAR HAPİS

Tehdit mesajları sonrası yeniden savcılığa başvuran Kaya, şahsın cezalandırılmasını istedi. Sabah'ta yer alan habere göre savcılık Cihangir T. Hakkında basit tehdit suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.


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