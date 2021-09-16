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"Ebru, Hadise'den intikam aldı!"

"Ebru, Hadise'den intikam aldı!"

Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile aşk yaşayan Hadise’den intikamını aldı. O Ses Türkiye’den gönderilen Hadise’nin moralinin bir hayli bozuk olduğu ortaya çıktı. Hadise, yakın arkadaşının eşiyle kaçamak yapınca eleştiri oklarının merkezi oldu.

Magazin / 16 Eylül 2021 Perşembe 09:50

Sanatçı Ebru Gündeş'in boşanma aşamasındaki eşi Reza Zarrab'la Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Olayın yankıları sürerken O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan ikilinin yeni sezonda bir arada olma ihtimalinin sıfır olduğu iddia edilmişti. Beklenen oldu.
Ebru Gündeş, Hadise'yi jürilikten gönderdi. Acun Ilıcalı katıldığı bir programda, Hadise'nin bu sene O Ses Türkiye'de olmayacağını belirtti.

Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş ve Hadise arasında seçimini yaptı!

Ilıcalı, 'Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz' dedi. Hadise'nin O Ses Rap adlı programda jüri olacağına dikkat çekildi. Yaşanan bu olay sonrasında Hadise'nin moralinin bir hayli bozulduğu, sevgilisi Mehmet Dinçerler tarafından teselli edildiği öğrenildi.


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