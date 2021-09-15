Ünlü şarkıcı Ece Seçkin evlendi!

4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot sevgilisi Çağrı Terlemez, bugün ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.



Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bugün yaptığı paylaşımlarla da ilgi gördü.





Birden fazla gelinlik giyeceğini duyuran ünlü şarkıcı bu gelinlikleri de daha sonra ihtiyaç sahiplerine vereceğini duyurmuştu.



Seçkin, "15 Eylül tarihinden sonra vücut ölçüleri bana yakın olan gelinler varsa mesaj atsınlar" diye konuşmuştu.





Bugün sosyal medyada gelinlikli fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı takipçilerinden oldukça fazla beğeni aldı.

