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Ünlü şarkıcı Ece Seçkin evlendi!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin evlendi!

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, bugün dünyaevine girdi. Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez çifti, bugün muratlarına erdi. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, bugün tören öncesinde paylaşımlarda bulundu. Birden fazla gelinlik giyeceğini duyuran ünlü şarkıcı, sosyal medyada da dikkatleri üzerine çekti.

Magazin / 15 Eylül 2021 Çarşamba 21:45
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin evlendi!

4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot sevgilisi Çağrı Terlemez, bugün ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bugün yaptığı paylaşımlarla da ilgi gördü.


Birden fazla gelinlik giyeceğini duyuran ünlü şarkıcı bu gelinlikleri de daha sonra ihtiyaç sahiplerine vereceğini duyurmuştu.

Seçkin, "15 Eylül tarihinden sonra vücut ölçüleri bana yakın olan gelinler varsa mesaj atsınlar" diye konuşmuştu.


Bugün sosyal medyada gelinlikli fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı takipçilerinden oldukça fazla beğeni aldı.


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