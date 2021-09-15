Ünlü oyuncular ödül törenine damga vurdu!

Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı gece, İranlı tasarımcı Azadeh Pourakbar’ın defilesiyle başladı. Defilenin sürprizi, doğaya dikkat çeken kıyafetiyle Yılmaz Morgül oldu. Defilenin ardından gece, Golden Palm Awards Kurucu Başkanı Nedim Delibaş, Eshome Collection Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın ve İstanbul Turizm Derneği Genel Başkanı Yalçın Aydın’ın konuşmalarıyla devam etti.



Törende ‘Yılın Rock Sanatçısı’ Ufuk Beydemir olurken, ‘Yılın Rap Sanatçısı’ ödülü Norm Ender’e verildi. ‘Yılın Türk Sanat Müziği Sanatçısı’ ödülünü ise Aslı Hünel kazandı. İsmail Hacıoğlu, ‘Yılın Erkek Sinema Oyuncusu’ seçilirken, ‘Yılın Sinema Filmi Projesi’ne ‘Kesişme’ layık görüldü. Nazlı Çelik, ‘Yılın Kadın Haber Sunucusu’ oldu ‘Yılın Tartışma Programı’ ödülü ise Seda Öğretir’in oldu.



DİZ ÇÖKTÜ



Törende Binnur Kaya, “yılın kadın dizi oyuncusu” seçildi. Ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Erkan Petekkaya, Binnur Kaya’ya ödülünü dizlerinin üzerine çökerek verdi ve büyük alkış aldı. Binnur Kaya da bu jest karşısında aynı şekilde diz çökerek ünlü oyuncuya sarıldı.



Binnur Kaya ile Erkan Petekkaya, “Kırmızı Oda” adlı dizide birlikte kamera karşısına geçmişti.

