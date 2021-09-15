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Ünlü çift iki geceye rekor fiyat ödedi!

Ünlü çift iki geceye rekor fiyat ödedi!

Kısa süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan iş insanı Mehmet Dinçerler ve şarkıcı Hadise, magazin gündeminden düşmüyor. Meksika tatilinden sonra Bodrum'a giden çiftin iki geceye ödediği ücret dudak uçuklattı.

Magazin / 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:53
Ünlü çift iki geceye rekor fiyat ödedi!

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Hadise ile Mehmet Dinçerler, yeniden tatile çıktı. Geçtiğimiz temmuz ayının sonunda Meksika Tulum'a giden çiçeği burnunda sevgililer, kısa süre İstanbul'da kaldıktan sonra rotayı Ege'ye çevirdi.

Çift, ilk olarak geceliği kişi başı bin 200 euro (12 bin TL) olan Amanruya Otel'de iki gece konakladı. İkili, daha sonra iş insanının teknesine geçerek, Göcek koylarını dolaştı. Dört günlük kısa tatil yapan ikili, daha sonra İstanbul'a gitti.


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