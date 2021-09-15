Sinem Kobal setlere dönüyor!

En son 2017 yılında 'Yüz Yüze' adlı dizide oynayan Sinem Kobal, ara verdiği televizyona geri dönme kararı aldı. Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden Lalin isminde kızı bulunan Kobal, gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Şimdilerde eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızıyla birlikte Marmaris'te tatil yapan Kobal, 'Mahkum' adlı diziden teklif aldı. Güney Kore dizisi Innocent Defendant'tan uyarlanan yapımda erkek başrol oyuncusu Mucize Doktor'da izlediğimiz Onur Tuna olacak. Tuna, masumluğunu kanıtlamak isteyen eski bir savcıyı oynayacak. MF yapım şirketiyle görüşmeler halinde olan Kobal, teklifi kabul ederse Onur Tuna ile partner olacak.



Dizinin senaryosu daha önce 'Bir Başkadır' ve 'Şeref Bey' gibi dizilerin yazarlığını üstlenen Uğraş Güneş tarafından kaleme alınıyor.



Güney Kore dizisi 'İnnocent Defendant'tan uyarlanacak olan yapım, bir savcının sabahleyin gözünü hapishanede açmasıyla gelişen olayları anlatıyor.



