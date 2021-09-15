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Berkay ile Arda Turan davasında flaş gelişme!

Berkay ile Arda Turan davasında flaş gelişme!

Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatına karar verilen futbolcu Arda Turan’ın hakkındaki kararın bozulmasının ardından yeniden görülen dava, tanık Burak Yılmaz’ın dinlenmesi için ertelendi.

Magazin / 15 Eylül 2021 Çarşamba 14:06
Berkay ile Arda Turan davasında flaş gelişme!

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 karara bağlanmış ve Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraat kararı vermişti.

Karar sonrasında Berkay ile Özlem Şahin'in avukatları 'cinsel taciz' yönünden beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz da bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti. Bozma kararının ardından yerel mahkemeye gönderilen davanın görülmesine devam edildi.

BURAK YILMAZ'IN TÜRKİYE'YE GELMESİ BEKLENİYOR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Arda Turan ile müştekiler Berkay ile Özlem Ada Şahin katılmazken, tarafların avukatları katıldı. Önceki celse, tanık olarak dinlenmesine karar verilen Burak Yılmaz ise duruşmaya katılmadı.

Müşteki Özlem Ada Şahin'in avukatı, tanık olarak dinlenecek olan Onur Ürkmez için tebligat çıkarılmasını talep etti. Sanık Arda Turan'ın vekilleri ise, Fransa'da olan futbolcu Burak Yılmaz'ın Ekim ayındaki Milli maçın kadrosuna seçilmesi halinde Türkiye'ye geleceğini belirterek, geldiğinde adresini bildireceklerini, Türkiye'ye gelmesi halinde ise tanık olarak hazır edeceklerini söyledi.

ZORLA GETİRME KARARI VERİLDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tanıkların beyanlarının alınması için eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme, öncesinde hakkında tebligat çıkarılan ancak duruşmaya gelmeyen Onur Ürkmez'in zorla getirilmesine karar verdi. Sanık avukatlarına Burak Yılmaz'ı hazır etmeleri için süre veren mahkeme, getirilmemesi halinde yurtdışındaki adresini bildirmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.


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