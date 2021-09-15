Ayrılık iddialarına paylaşımlı cevap!

Uzun bir süredir aşk yaşayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda nişanlanarak taçlandırdı.



Ünlü çiftin şiddetli bir tartışma sonrası yollarını ayırma kararı aldığı ileri sürüldü. Ayrılık haberlerinin basında yer almasının ardından sessizliğini bozan ilk isim Gökhan Alkan oldu.



Başarılı oyuncu Gökhan Alkan, ayrılık haberlerinin ardından 'Haydar Haydar' şarkısının dizelerini paylaşarak yanıt verdi:







"Nesimi'ye sormuşlar

Yarin inen hoş musun?

Hoş olayım, olmayayım

O yar benim, kime ne!"



