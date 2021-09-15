Ata Demirer'den aşk iddialarına yanıt

Geçtiğimiz haftalarda Bozcaada'daki evinde kaza geçirip ayak bileğinden ameliyat olan Ata Demirer, özel hayatı ile gündeme geldi. Yunan model ve eski Survivor yarışmacısı Julieta Kitrinou'nun Ata Demirer'i evinde ziyaret etmesi aşk haberlerini gündeme getirdi.



Kitrinou, komedyenin evinden çektirdiği manzaralı karesini de sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı.



Çıkan aşk haberlerinin ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Ata Demirer, "Yok böyle bir şey! 'Dostlarım...' diye de yazmıştım oysa ki! Neyse iyi haftalar herkese" sözleri ile iddiaları yalanladı.



