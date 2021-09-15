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Ata Demirer'den aşk iddialarına yanıt

Ata Demirer'den aşk iddialarına yanıt

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında yıldızı parlayan Yunan model Julieta Kitrinou ile aşk yaşadığı iddia edilen Ata Demirer haberlere açıklık getirdi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Demirer, "Yok böyle bir şey! 'Dostlarım...' diye de yazmıştım oysaki! Neyse iyi haftalar herkese" ifadelerini kullandı.

Magazin / 15 Eylül 2021 Çarşamba 00:38
Ata Demirer'den aşk iddialarına yanıt

Geçtiğimiz haftalarda Bozcaada'daki evinde kaza geçirip ayak bileğinden ameliyat olan Ata Demirer, özel hayatı ile gündeme geldi. Yunan model ve eski Survivor yarışmacısı Julieta Kitrinou'nun Ata Demirer'i evinde ziyaret etmesi aşk haberlerini gündeme getirdi.

Kitrinou, komedyenin evinden çektirdiği manzaralı karesini de sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı.

Çıkan aşk haberlerinin ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Ata Demirer, "Yok böyle bir şey! 'Dostlarım...' diye de yazmıştım oysa ki! Neyse iyi haftalar herkese" sözleri ile iddiaları yalanladı.


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