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Acun Ilıcalı: İnşallah Hull City'yi alacağım

Acun Ilıcalı: İnşallah Hull City'yi alacağım

Acun Ilıcalı, İngiliz futbol kulübü Hull City'yi almak için girişimlere başladığını açıkladı.

Magazin / 15 Eylül 2021 Çarşamba 00:06
Acun Ilıcalı: İnşallah Hull City'yi alacağım

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın aldı. Sittard'daki hisselerini satan Ilıcalı, İngiltere'den bir takım almak istediğini ifade etmişti.

Ilcalı'nın Mayıs 2021'de Hull City'le temas halinde olduğu haberleri, hem ulusal hem de İngiliz basınında yer almıştı.

Son olarak Acun Ilıcalı, Championship ekiplerinden Hull City'yi almak için görüşmelerini sürdürdüğünü açıkça ifade etti:

'İNŞALLAH HULL CİTY'Yİ ALACAĞIM'



Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'a konuk olan Acun Ilıcalı, konuyla ilgili şunları söyledi:

'İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak.'


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