Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Acun Ilıcalı'dan evlilik iddialarına yanıt!

Acun Ilıcalı'dan evlilik iddialarına yanıt!

Son dönemde, özel hayatıyla çok konuşulan Acun Ilıcalı, katıldığı bir televizyon programında hakkında çıkan evlilik iddialarına yanıt verdi.

Magazin / 15 Eylül 2021 Çarşamba 10:22
Acun Ilıcalı'dan evlilik iddialarına yanıt!

Survivor 2021’ın sona ermesinin ardından O Ses Türkiye programının hazırlıklarına başlayan Acun Ilıcalı, bir süredir Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşıyor.

Hakkında sık sık evlilik iddiaları çıkan Acun Ilıcalı, katıldığı televizyon programında iddialara açıklık getirdi.

Program sunucusu Candaş Tolga Işık'ın sorduğu "Uzun zamandır Çağla Altunkaya ile birliktesiniz. Allah mesut etsin. Yeniden evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna Acun Ilıcalı şu şekilde cevap verdi, "Şimdi kısmet bu işler. Yeniden evlenirim ya da evlenmem diyemem ama tabii ki çok iyi bir ilişkim var. Beni mutlu ediyor.

Sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni" şeklinde cevap verdi.




YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar