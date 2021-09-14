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Ünlülerin bölüm başı ücretleri belli oldu!

Ünlülerin bölüm başı ücretleri belli oldu!

Bu sezon ekranda yer almaya hazırlanan 11 ünlü ismin bölüm başı ücretleri belli oldu. Fahriye Evcen'den, Kıvanç Tatlıtuğ'a... İşte 11 yıldız ismin bölüm başı dizi ücretleri.

Magazin / 14 Eylül 2021 Salı 17:13
Ünlülerin bölüm başı ücretleri belli oldu!

Bu sezon ekranda birçok ünlü isim kendisine yer bulacak. Yer aldıkları projelerin başrolü olacak bu isimlerden 11'inin sezon bölüm ücretleri belli oldu. 2. Sayfa'nın haberine göre; dudak uçuklatan fiyatlara anlaşan bu isimler ve ücretleri şu şekilde...

1 - HALİT ERGENÇ - 250 BİN TL


2 / 3 - BURAK ÖZÇİVİT - 250 BİN TL / FAHRİYE EVCEN - 150 BİN TL


4 - KIVANÇ TATLITUĞ - 200 BİN TL


5 - KENAN İMİRZALIOĞLU - 200 BİN TL


6 - CAN YAMAN - 100 BİN TL


7 - BEREN SAAT - 150 BİN TL


8 - SERENAY SARIKAYA - 150 BİN TL


9 - CANSU DERE - 150 BİN TL


10 -HANDE ERÇEL - 100 BİN TL


11 - DEMET ÖZDEMİR - 100 BİN TL


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