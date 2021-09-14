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Ünlü sanatçı çöp topladığı günleri anlattı!

Ünlü sanatçı çöp topladığı günleri anlattı!

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Aynur Aydın, katıldığı YouTube programında yaşadığı zor günleri anlattı. Aydın, "Annem hep çalışan hatta ek işlere giden biriydi. Biz çöpleri toplarken annem de temizliğe giderdi. Hayatımız çalışarak geçti." dedi.

Magazin / 14 Eylül 2021 Salı 17:10
Ünlü sanatçı çöp topladığı günleri anlattı!

Başarılı şarkıları ile adından söz ettiren Aynur Aydın, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Almanya'da büyüyen Aynur Aydın, yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı. Aydın, şunları söyledi:

'BİZ ÇÖPLERİ TOPLARKEN ANNEM DE TEMİZLİĞE GİDERDİ'

'Annem hep çalışan hatta ek işlere giden biriydi. Biz çöpleri toplarken annem de temizliğe giderdi. Hayatımız çalışarak geçti. Biz hiçbir zaman yokluk çekmedik. Annem ve babam çok çalışkan insanlardı bize de hep bunu empoze ettiler. Ben 16 yaşımdan beri çalışıyorum ama Almanya'da çalışmak çok zevkli.


'ORADA SINIF AYRIMI YOK'

Fırında çalışıyordum ve orada sınıf ayrımı yok. Fırında ve telefon santralinde çalıştım. Çok tatlı bir butikte tezgahtarlık yaptım. Oradan para almak yerine eve torba torba kıyafetle geliyordum. Albümüme az bir süre kala bir mutfakta bulaşıkçılık yaptım. Orada da kulaklığımı takıp müzik dinleyerek bulaşık yıkıyordum. Çok severek yapardım o işi de.'


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