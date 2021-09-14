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Ünlü çiftten üzen haber! Ayrıldılar mı?

Ünlü çiftten üzen haber! Ayrıldılar mı?

'Yasak Elma' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Magazin / 14 Eylül 2021 Salı 00:23
Ünlü çiftten üzen haber! Ayrıldılar mı?

Uzun bir süredir aşk yaşayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, geçtiğimiz ay Datça'da evliliğe ilk adımı atmıştı. Yakışıklı oyuncu sevgilisine, sürpriz bir şekilde evlenme teklif etmişti.

Ardından aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan çiftten Cavadzade, konuyla ilgili sorulara; 'Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz- nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu" yanıtın vermişti.

Evlilik hazırlıkları yapan ve nikah masasına oturması beklenen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan hakkında ortaya atılan iddia hayranlarını şaşırttı.

Oyuncu çiftin ilişkililerini sonlandırdığı iddia edildi. Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade, şiddetli bir kavga sonrası ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.

NESRİN'DEN ÇOCUK SORUSUNA YANIT
Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Nesrin Cavadzade, muhabirlerin, "Çocuk istiyor musunuz? Sevgiliniz Gökhan Bey bu duruma ne diyor?" sorusuna, "İnşallah, düşünüyorum. O da çok istiyor" şeklinde yanıt vermişti.

"MAHZUN BAKIŞLIM, YOK BURUNLUM!"
Birkaç hafta önce de Alkan, Cavadzade'nin çocukluk fotoğrafını ve birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.


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