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Türkan Şoray'ın yüzündeki değişim olay oldu

Türkan Şoray'ın yüzündeki değişim olay oldu

Türk sinemasının Sultan'ı olarak anılan 76 yaşındaki usta oyuncu, senarist, yönetmen ve yazar Türkan Şoray'ın Instagram hesabındaki paylaştığı fotoğraf karesi sosyal medyada olay oldu. Fazla kilolarından kurtulan ve yüzüne estetik yaptıran Şoray'ın son haline takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Magazin / 14 Eylül 2021 Salı 10:54
Türkan Şoray'ın yüzündeki değişim olay oldu

Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Türkan Şoray da estetik modasına uydu. Son dönemde 20 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Şoray'a hayranlarından yorum yağdı.

20 KİLO VERDİ, FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI
Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından olan Türkan Şoray, paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme gelen Şoray'ın son paylaşımı, iddiaları güçlendirdi. Fazla kilolarından da kurtulan usta oyuncunun son hali hayran bıraktı. Eski formuna kavuşan ve Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önceki haline geri döndü.



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