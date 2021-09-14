Kim Kardashian, Met Gala'ya damga vurdu!

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021, geçtiğimiz akşam muhteşem bir etkinlikle düzenlendi. Galaya, ünlü isimlerin kıyafetleri damga vurdu.



Kırmızı halının en dikkat çeken isim ise Kim Kardashian oldu. Dünyaca ünlü ABD'li reality şov yıldızı Kardashian, vücudunu ve yüzünü tamamen kapatan siyah bir kıyafetle olay oldu.







Kim Karashian'ın gala gecesinde çekilen fotoğrafları ise sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.



Sosyal medya kullanıcıları ünlü yıldızı Harry Potter filmindeki kötü ve korku veren yaratıklar olan 'ruh emicilere' benzetti.