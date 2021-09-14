İdo için 1,5 milyonu gözden çıkardı!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de gerçekleşecek düğünleri için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.



İMPARATOR DA HEYECANLI



İstanbul'da gerçekleşecek düğünün heyecanı İbrahim Tatlıses'i de sardı. Tatlıses, oğlunun düğünü için bir servet harcayacak.



Düğün, Zincirlikuyu'da bulunan lüks bir otelde yapılacak. Davetliler cep telefonlarına gelecek bir mesaj ve barkod uygulamasıyla düğüne girecek.







1,5 MİLYON LİRA



Tatlıses, müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'ye gelinlik, oğlu İdo Tatlıses'e de şık bir damatlık aldı. Hiçbir masraftan kaçınmayan İmparator'a düğünün toplam maliyeti 1,5 milyon lira tuttu. Mekan kirası, süsleme, gelinlik, damatlık, Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi, takılar, balayı ve konukların ağırlanması buna dahil.





