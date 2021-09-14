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İdo için 1,5 milyonu gözden çıkardı!

İdo için 1,5 milyonu gözden çıkardı!

Ekim ayında dünyaevine girecek olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğünüyle ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.

Magazin / 14 Eylül 2021 Salı 12:40
İdo için 1,5 milyonu gözden çıkardı!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de gerçekleşecek düğünleri için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

İMPARATOR DA HEYECANLI

İstanbul'da gerçekleşecek düğünün heyecanı İbrahim Tatlıses'i de sardı. Tatlıses, oğlunun düğünü için bir servet harcayacak.

Düğün, Zincirlikuyu'da bulunan lüks bir otelde yapılacak. Davetliler cep telefonlarına gelecek bir mesaj ve barkod uygulamasıyla düğüne girecek.



1,5 MİLYON LİRA

Tatlıses, müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'ye gelinlik, oğlu İdo Tatlıses'e de şık bir damatlık aldı. Hiçbir masraftan kaçınmayan İmparator'a düğünün toplam maliyeti 1,5 milyon lira tuttu. Mekan kirası, süsleme, gelinlik, damatlık, Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi, takılar, balayı ve konukların ağırlanması buna dahil.


İbrahim Tatlıses


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