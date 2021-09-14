Ebru Şahin ve Cedi Osman evleniyor!

Atv'de yayınlanan Hercai dizisi ile yıldızı parlayan ve şimdilerde Destan'la ekranlara dönmeye hazırlanan Ebru Şahin'den müjdeli haber geldi.







Uzun bir süredir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayan oyuncu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı.







Cedi Osman, bugün Kapadokya'da Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti. Ebru Şahin ise o anları sosyal medya hesabında ' Evet dedim' notuyla paylaştı.







Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Ebru Şahin'in paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü çifte mutluluklar diledi.







Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyaya damga vurdu.







Hande Soral, Burcu Kara, Serdar Özer ve Ahmet Tansu Taşanlar'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim de paylaşıma kayıtsız kalmadı.



