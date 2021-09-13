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Özge'den karnı burnunda poz!

Özge'den karnı burnunda poz!

Uzun yıllardır kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk’le aşk yaşayan ve şimdilerde kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, denizin derinliklerinde poz verdi. Güzel oyuncunun karnı burnunda karesine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Magazin / 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:51
Özge'den karnı burnunda poz!

Yaklaşık altı senedir birlikte olan oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

İSİM TARTIŞMASI

Kız bebek dünyaya getireceği öğrenilen Özge Özpirinçci, birkaç hafta önce verdiği bir röportajda bebeğinin adının Üzüm olmasını istediğini belirtmiş ve şöyle demişti:



“Bana herkes, ‘Çocuğuna bunu yapma Özge' deyip duruyor. Bence çok güzel isim. Küçük çocuk Üzüm, genç kız Üzüm, 35'lerinde Üzüm Hanım, 70'inde Üzüm teyze... Ayrıca Üzüm Yamantürk de çok fonetik geliyor kulağa. Ama kesinlikle ret oyu aldım bu isim için.'



KURAL BOZDU

Hamileyken düğün yapmayacağını da açıklayan güzel oyuncu, denizin derinliklerinden paylaştığı pozla adından söz ettirdi.



Kural bozarak ilk kez hamilelik pozunu paylaşan 35 yaşındaki Özpirinçci, paylaşımına; Yunanca'da 'güzel düşünme, iyilik dolu bir zihiné anlamına gelen 'eunoia' notunu düştü.



EV HALİNİ PAYLAŞTI

Salih Bademci ile başrolleri paylaştığı 'İlk ve Son' adlı dizinin çekimlerinin bitmesinin ardından dinlenmeye çekilen ünlü isim, ev halini paylaşmıştı. Başında havlusuyla köpeğinin yüzünü yaladığı anları fotoğraflayan oyuncu, paylaşımına; 'Cilt bakımı önemli' notunu düşmüştü.



Geçtiğimiz aylarda doktor kontrolüne giden Özge Özpirinçci'ye, ultrasonda bir köpeğin eşlik etmesi dikkat çekmişti. Hayvansever kimliğiyle bilinen oyuncunun ultrasonda bile onlardan kopamaması hayranlarını şaşırtmıştı.

'DOKUZ DEĞİL, 13 HAFTA'

Senelerdir beraber olduğu Burak Yamantürk ile bir çocuk sahibi olmaya hazırlanan Özge Özpirinçci, haberi uzun süre saklamayı başarmıştı. Ünlü oyuncu, 6 Haziran'da hamile olduğu iddialarını doğrulamıştı.



Tarkan'ın baba olduğu zaman duyurduğu video ile haberi açıklayan Özpirinçci, “Dokuz değil, 13 hafta. Mutluluğumuzu ve heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkürler” diyerek, sevgilisi Burak Yamantürk'ü de etiketlemişti.


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